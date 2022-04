Santa Bárbara realiza festival de orquídeas no mês de junho

Entre os dias 4 e 5 de junho, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza o 1º Festival das Orquídeas no município. O evento reunirá produtores locais e regionais de orquídeas e flores ornamentais.

As salas de exposição do Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Museu da Imigração, bem como seus ambientes externos, Praça 9 de Julho e Rua João Lino, reunirão centenas de orquídeas do tipo vandas, cattleyas, encyclias, dendrobiuns, bulbophylluns, epidendruns e muitas outras espécies brasileiras e estrangeiras, além de produtos necessários ao cultivo.

Atualmente, segundo a prefeitura, o município reúne dois importantes produtores de orquídeas, o Orquidário Santa Bárbara e o Orquidário Covolan, que integram as iniciativas do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, elaborado pela em parceria com o Conselho Municipal de Turismo.

O evento atende o plano que visa a elaboração de circuitos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento do turismo rural e ecoturismo.