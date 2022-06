Santa Bárbara realiza festival de orquídeas no fim de semana

O evento é gratuito e reunirá produtores regionais - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal - Arquivo.JPG

A Secretaria de Cultura e Turismo realiza o 1º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado, das 9 às 19 horas e, no domingo, das 8 às 16 horas. O evento é gratuito e reunirá produtores locais e regionais.

As salas de exposição do Centro de Atendimento ao Turista e Museu da Imigração, e seus ambientes externos, Praça 9 de Julho e Rua João Lino, reunirão centenas de orquídeas dos tipos vandas, cattleyas, encyclias, dendrobiuns, bulbophylluns, epidendruns e muitas outras espécies brasileiras e estrangeiras, além de produtos para cultivo.

O público ainda poderá apreciar exemplares de coleção. O evento contará com a palestra “Cultivo Básico de Orquídeas”, com Rodrigo Monteiro e Eduardo Mucke, dos orquidários Covolan e Santa Bárbara, respectivamente, no sábado, às 14 horas, no Centro de Memórias. Não será necessária inscrição antecipada.

EXPOSITORES. Além dos orquidários, haverá a participação do Mimo in Vidro, de Campinas, que comercializará suculentas, cactos, folhagens, mini jardins e arranjos; e Cantinho dos Vasos, de Várzea Paulista, que terá insumos e produtos para cultivo.