Santa Bárbara realiza campanha de doação de sangue nesta terça-feira

Campanha tem sua terceira edição e coleta de sangue acontecerá no Lions Clube Centro, das 9h às 12h

A terceira edição da Campanha de Doação de Sangue será realizada nesta terça-feira, em Santa Bárbara. Das 9h às 12h, a ação acontecerá no Lions Clube Centro (Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce).

No ato da doação é necessário apresentar documento com foto e também estar dentro dos requisitos. Não devem comparecer doadores com sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido levar acompanhantes.

Para doar sangue basta ser saudável, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg, não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue, não fumar duas horas antes ou após a doação e não estar em jejum, além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.