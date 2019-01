Santa Bárbara quita 13º salário com 28 dias de atraso

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste quitou na última quinta-feira o 13º salário de pouco mais de 50% dos servidores que não tinham recebido no dia 20 de dezembro. Portanto, o pagamento ocorre 28 dias depois do prazo máximo previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A informação é do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara d’Oeste.

Esse foi o terceiro ano consecutivo que a administração do prefeito Denis Andia (PV) atrasou o 13º. No final do ano passado, o benefício foi pago integralmente para quase 50% dos servidores que recebiam os menores salários, conforme apontado pelo presidente do sindicato, Valmir Afredo Silva.

O órgão sindical apresentou denúncia ao MPT (Ministério Público do Trabalho) no começo de janeiro devido ao atraso. A Justiça do Trabalho estava em recesso e só retomou os trabalhos nessa segunda-feira.

A prefeitura barbarense não realizou nenhum comunicado sobre o pagamento através de seus canais oficiais e também não respondeu aos questionamentos do LIBERAL sobre o assunto nessa segunda-feira.

Funcionários públicos também reclamaram no início de janeiro que o salário do mês não teria sido quitado no 5º dia útil, fato que foi negado pela administração.