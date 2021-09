Santa Bárbara quer escolas com 100% de alunos até o fim de setembro

Secretária prestou esclarecimentos em sessão da Câmara – Foto: Divulgação/Câmara de Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste pretende aumentar a capacidade de alunos para 100% em escolas da rede municipal até o final de setembro.

A informação foi revelada pela secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, durante a sessão da Câmara desta terça-feira (31). A prefeitura confirmou a intenção.

A retomada gradual das aulas presenciais teve início em 9 de agosto, com restrição de 50% e consulta aos pais. Na rede estadual, há permissão para capacidade total de alunos.

Tânia disse aos vereadores na sessão que limitar a capacidade pela metade em agosto na rede municipal foi uma estratégia conjunta da prefeitura, para sentir como seria este primeiro mês de retomada.

“A intenção inicial do prefeito era que pudéssemos voltar com todos os professores vacinados com a segunda dose, porque teríamos escolas mais protegidas. Quando fomos executar, faltava gente, tivemos que caminhar com uma dose só”, relata Tânia.

Com o avanço da vacinação dos profissionais da rede municipal, que deve terminar neste mês, a expectativa é boa.

“Acreditamos que até o final de setembro consigamos colocar todas as crianças para dentro das escolas e o trabalho vai fluir da melhor maneira possível”, frisou a secretária.

Questionada sobre aumento da capacidade de alunos de 50% para 100% até o final deste mês, a prefeitura confirmou. “Sim, a intenção é aumentar a capacidade de alunos de acordo com o retorno dos profissionais da Rede Municipal de Ensino”.

Reclamações

Nas três primeiras semanas da retomada, foram registradas reclamações de pais e mães de alunos. Turmas não voltaram presencialmente porque os professores não tinham tomado a segunda dose.

Muitas mães procuraram a reportagem para reclamar da indefinição e que não tinham onde deixar os filhos. Vereadores também fizeram cobranças a respeito da situação.

Na semana passada, mães de alunos de escolas particulares também reclamaram e cobraram o retorno presencial total.

A analista Kétora Brandão, de 40 anos, tem sofrido para deixar o filho para ir trabalhar. “Todos os dias é um dilema, como fazer, com quem deixar meu filho. Têm pais que não têm opção, já vi muitos perdendo emprego”, relata.

Coordenadora de duas escolas da cidade revela que a procura por período integral nas unidades privadas tem sido alta.

“A gente tenta ajudar, mas está complicado. A vacinação fluiu e não tivemos permissão para aumentar a capacidade. Se eu pudesse atender com 70%, atenderia todos os dias”, declara.

A prefeitura foi questionada sobre as restrições para escolas particulares, mas não respondeu.