Santa Bárbara prorroga PDV por mais 60 dias

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste prorrogou o PDV (Programa de Demissão Voluntária) por mais 60 dias. A ação, que tem como objetivo reduzir custos da administração, teve adesão de 64 servidores até o momento, de acordo com a prefeitura.

O decreto que prorroga o prazo de adesão ao PDV foi assinado pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB) no dia 10 de junho, e estende o programa até 10 de setembro. O plano segue projeto de lei aprovado pela câmara em abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O texto da lei prevê que apenas funcionários que já tiveram progressão na carreira ou adicional por tempo de serviço podem pedir demissão. Comissionados não estão autorizados a aderir ao plano.

O PDV prevê indenização aos servidores que pedirem para se desligar da prefeitura. O valor vai de cinco a 10 vezes o salário atual, dependendo da faixa etária do funcionário. No total, o executivo estima um gasto de R$ 878 mil com as indenizações.

O objetivo das demissões voluntárias é economizar os gastos com o quadro de funcionários, além de abrir espaço para contratação de outros profissionais.