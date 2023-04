Santa Bárbara propõe mais 61 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas no município

Com relação às ciclovias, o maior traçado está previsto para a Avenida Santa Bárbara, com 6,08 km - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Já protocolado na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana propõe 13 metas para os próximos dez anos, entre elas a implantação de mais 61,21 km de ciclovias e ciclofaixas em 51 vias da cidade.

Dessa forma, segundo o projeto, a malha cicloviária do município passará a ter 70,9 km de traçado no total. A proposta ainda precisa passar por votação entre os vereadores.

Montado pela prefeitura, o plano prevê 33,02 km de ciclofaixas, que são faixas sinalizadas para uso exclusivo de bicicletas, e 28,19 km de ciclovias, que se caracterizam como pistas próprias destinadas aos ciclistas, separadas fisicamente do trânsito motorizado.

No caso das ciclofaixas, o maior trecho proposto é de 4,46 km, com passagem por oito vias: Rua Tucanos, Rua Guaianazes, Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, Avenida Antônio Moraes Barros, Rua Sabino Juvenal Sandoval, Rua Cláudio Manoel da Costa, Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho e Rua Profeta Josué.

Também há ciclofaixas previstas para as ruas José Rodrigues Cruz, João Batista Rodrigues, Dona Margarida, Limeira, Monte Carmelo, Hungria, Portugal, Xavantes, Duque de Caxias, Romário Franchi, dos Girassóis, das Palmas, das Tulipas, do Centeio, Floriano Peixoto, Frei Henrique de Coimbra, do Algodão, Ferdinando Molon, do Estanho, José Jorge Patrício e Frederico Amadeu Covolan.

O plano engloba, ainda, as avenidas Tiradentes, dos Bandeirantes, Alfredo Coelho, Alfredo Contato, Augusto Scomparim, da Saudade, Tenente João Benedito Caetano, Monte Castelo e de Cillo.

Com relação às ciclovias, o maior traçado está previsto para a Avenida Santa Bárbara, com 6,08 km. A proposta também inclui instalação de rotas nas avenidas dos Bandeirantes, Antônio Pedroso, Charles Keese Dodson, São Bento, Mogi Guaçu e Prefeito Isaías Hermínio Romano; nas ruas Limeira e Cândido Antônio Zanata; nas estradas da Cachoeira e do Barreirinho; e na Rodovia Dr. Emesto de Cillo.

Um projeto básico ou executivo deverá ser elaborado para a implantação de cada trecho. No plano de mobilidade, o projeto consta como uma meta a curto prazo, que tem dois anos para ser cumprida. Depois, a prefeitura ainda deverá ir atrás dos recursos necessários.

Segundo a prefeitura, atualmente, a cidade conta com ciclovias e ciclofaixas nas avenidas Monteiro Lobato, João Ometto, Jequitibá, Corifeu de Azevedo Marques, Vereador Antônio Carlos de Sousa, Conceição Machado, Laura Machado, Cristóvão Colombo, Santa Bárbara e da Saudade; nas ruas Alfeu Schmidt (Parque das Nascentes), Profeta Esdras (Praça Jardim Laudissi), Arcelyna Biscaro Mollon, Francisco Priori e José Furlan; e no Parque dos Jacarandás.