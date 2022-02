Santa Bárbara promove feiras gastronômica e do produtor nesta quinta e sexta

As feiras são promovidas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove duas feiras nesta quinta e sexta-feira (18) para incentivar o consumo de produtores locais.

A primeira é a edição gastronômica da Feira do Produtor, que ocorre nesta quinta-feira (17), das 17h às 22h, no estacionamento do Parque Taene, localizado na Avenida dos Bandeirantes, 999, ao lado do Sesi.

A edição gastronômica conta com cachorro quente, pastéis, pão com pernil e linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, queijos, geladinho gourmet, churros, pipoca gourmet, bolos de pote, polpas de frutas naturais e bebidas em geral, entre outros produtos.

Também haverá nesta sexta-feira (18) a “Feira do Produtor no Villa”, das 17h às 23h, no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, no Jardim Fernando Mollon, paralela com a Avenida Santa Bárbara.

Nesta feira, o público terá à disposição produtos orgânicos, como hortaliças, frutas, legumes, ovos e frango, plantas, suculentas, hortaliças, queijos, esfirra aberta, kibe, pão com linguiça, copos da felicidade, brownie, brownie com brigadeiros, brigadeiros gourmet, mousse de maracujá, bombom de uva, bombom de morango, cookies, crepe francês, crepe suíço, waffer, tapioca, cachaça artesanal, soda italiana e refrigerante.

As feiras são promovidas em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Interessados em fazer parte das edições podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464-9010.Serviço:

Edição Gastronômica da Feira do Produtor

Data e horário: 17 de fevereiro, das 17h às 22h

Endereço: Estacionamento do Parque Taene (Avenida dos Bandeirantes, 999, ao lado do Sesi)

Feira do Produtor no Villa

Data e horário: 18 de fevereiro, das 17h às 23h

Endereço: Villa Multimall (Rua do Ósmio, 975, no Jardim Fernando Mollon – paralela com a Av. Santa Bárbara)

