Santa Bárbara promove campanha de doação de sangue nesta terça-feira

No ato da doação é necessário apresentar o comprovante da vacinação, documento com foto e também estar dentro dos requisitos - Foto: Divulgação

O município de Santa Bárbara d’Oeste realiza na próxima terça-feira (4) mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue. Como nas campanhas anteriores, todos os procedimentos e protocolos de proteção em relação ao novo coronavírus (Covid-19) serão adotados.

As senhas serão entregues a partir das 9 horas até às 12 horas, não sendo necessário chegar antes do horário de início. A ação acontecerá na sede do Lions Clube Centro, localizada na rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No ato da doação é necessário apresentar o comprovante da vacinação, documento com foto e também estar dentro dos requisitos. Não devem comparecer doadores que apresentem algum sintoma de gripe ou resfriado e não é permitido levar crianças ou acompanhantes.

Há novas orientações sobre a doação de sangue para pessoas que já se vacinaram contra Covid-19. Quem foi vacinado com dose da Coronavac/Butantan só poderá doar sangue após 48 horas. Quem foi imunizado com dose da Astrazeneca/Oxford precisa esperar sete dias.

Para as pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a doença, a realização da doação só pode ocorrer após 30 dias da liberação do isolamento. Quem teve contato com casos positivos só pode realizar a doação após 14 dias.

A Campanha é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio dos Lions Clubes Santa Bárbara d’Oeste Centro e Pérola, Pastoral da Saúde Santa Bárbara d’Oeste – Diocese de Piracicaba. e Esporte Clube Barbarense.

Demais requisitos: