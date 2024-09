Santa Bárbara projeta quatro novas unidades de saúde no orçamento de 2025

Quatro novas unidades de saúde estão programadas para 2025 em Santa Bárbara d’Oeste, de acordo com o orçamento – a LOA (Lei Orçamentária Anual) – divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (25).

As quatro obras são novidades em relação à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano, que havia sido apresentada pelo Executivo em maio, e contribuíram para um aumento na previsão orçamentária, de R$ 944,1 milhões para R$ 993,9 milhões.

Secretária de Fazenda de Santa Bárbara, Paula de Mori, durante apresentação nesta quarta (25) – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Entre as novas unidades de saúde, duas foram garantidas pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal: o Complexo Regional do Mollon, que já está em processo de licitação, e a UBS (Unidade Básica de Saúde) Vista Alegre. As outras duas são os complexos regionais da Zona Sul e da Região Central.

A inclusão dessas obras foi confirmada pela secretária de Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, durante audiência pública realizada no anfiteatro do Paço Municipal. O projeto, de autoria do Executivo, será encaminhado à câmara para apreciação dos vereadores.

Saúde e Educação

Ainda segundo os dados apresentados, que incluem prefeitura, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e câmara, as áreas com maior previsão de recurso são as da saúde, com R$ 268,4 milhões, e educação, com R$ 247,2 milhões.

“Tivemos um aumento do montante em vários segmentos na LOA em relação à proposta da LDO, projetada no primeiro semestre. Uma das justificativas é a confirmação de convênios que não estavam previstos e que foram conquistados neste ano por meio do governo federal”, afirma a secretária.

Houve um aumento, inclusive, na estimativa de investimento em obras viárias, que era de R$ 12,2 milhões na LDO e saltou para R$ 23,6 milhões na LOA.

“Tivemos os recursos do governo federal para a pavimentação da Rua Euclides da Cunha, no Jardim Santa Rita, e de várias ruas da região do Cruzeiro do Sul, por exemplo”, destaca Paula.

Segundo ela, outro aspecto que ajudou no aumento do orçamento foi a melhora na arrecadação tributária do município.

“Nós temos feito um trabalho muito grande em relação à tributação, qualificação da tributação e da dívida ativa, para que a gente consiga atender melhor o contribuinte, arrecadar melhor”, diz.

Já em relação ao meio ambiente, a quantia prevista caiu de R$ 43,6 milhões para R$ 39,7 milhões – queda de 9%. Paula considera que, provavelmente, essa diminuição ocorreu por conta de convênio que não foi efetivado e, dessa forma, o recurso acabou destinado para outras áreas.