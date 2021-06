Santa Bárbara prevê plantar 250 mil árvores em 15 anos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste projeta plantar 250 mil árvores nos próximos 15 anos. A iniciativa foi divulgada nesta semana, em meio a ações em alusão ao Dia do Meio Ambiente, lembrado neste sábado.

Segundo a administração, mais de 36 mil mudas de árvores já foram plantadas no município nos últimos anos, quando ações de reflorestamento foram intensificadas, ajudando ainda na preservação e recuperação de mananciais que abastecem a cidade.

Trecho da Represa São Luiz, em Santa Bárbara, com área reflorestada – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Os plantios já realizados contemplam cerca de 20 hectares de áreas de mananciais e nascentes, diz a prefeitura. As maiores áreas contempladas pelo benefício ambiental envolvem as matas ciliares em torno das represas de abastecimento, Areia Branca e São Luiz, e o Vale do Comanche, como é conhecida a área com várias nascentes e de maior fragmento de Mata Atlântica no município, localizada entre as rodovias Margarida da Graça Martins (SP-135) e Bandeirantes (SP-348). As espécies plantadas são de árvores nativas regionais.

“São ações que têm relação direta com a qualidade de vida de cada barbarense, a qualidade da água que oferecemos na torneira de cada cidadão e proporciona ainda o equilíbrio de todo o ecossistema, algo tão importante nos nossos tempos atuais”, disse o prefeito Rafael

Piovezan, em nota distribuída à imprensa.

Eventos

Por conta do Dia do Meio Ambiente, municípios da região têm realizado eventos e ações de conscientização e preservação. Em Americana, a semana de palestras, exposições e cursos se encerra neste sábado, com o plantio de mudas no Jardim Botânico, no Parque Ecológico e no portal da cidade, pela manhã.

Em Santa Bárbara, as iniciativas da semana começam na próxima segunda-feira, com o plantio de 100 mudas de diferentes espécies de ipês nas avenidas Santa Bárbara e da Amizade.

Na terça, cooperativas farão visitas a residências da cidade orientando e ressaltando sobre a importância da separação de materiais recicláveis.

A partir de quarta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente executarão o programa Disque Árvore em frente à casa de diversos munícipes, com espécies adequadas para a arborização urbana. A ação integra o Plano de Arborização Urbana de Santa Bárbara d’Oeste, é gratuita à população e pode ser solicitada por meio do telefone (19) 3464-9010.