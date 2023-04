Santa Bárbara prevê 20 obras viárias com foco em novas ruas

Prefeitura pretende implantar novo trajeto para interligar Avenida Gioconda Cibin - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Uma das metas impostas pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, em Santa Bárbara d’Oeste, é a realização de 20 obras viárias, com foco na abertura de novas ruas.

A prefeitura pretende, por exemplo, implantar um novo trajeto ao longo da linha de transmissão da CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), para interligar a Avenida Gioconda Cibin, a Rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e a Avenida Santa Bárbara.

Trata-se de uma meta a médio ou longo prazo, ou seja, com execução estimada para daqui, no máximo, dez anos. A prefeitura também deverá ir atrás dos recursos necessários.

A proposta prevê, ainda, a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, a realização de uma auditoria na concessão do transporte coletivo urbano e a utilização da infraestrutura do Corredor Metropolitano para as linhas municipais, entre outras medidas.

Assim como o de Americana, o plano de Santa Bárbara também não estabelece metas para transporte por aplicativo. O documento diz apenas que a categoria absorveu uma parte da demanda dos táxis, que estão em número aquém do ideal.