Santa Bárbara prepara ‘dossiê’ para contestar prévia do Censo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está preparando um “dossiê”, com informações de secretários municipais, para contestar a prévia do Censo 2022, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no último dia 29. Os dados apontaram que o município tem 183.447 habitantes, distante da meta de 200 mil.

A informação foi confirmada pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil) em conversa com o LIBERAL. Nesta terça-feira, o representante do Legislativo barbarense se reuniu com o prefeito Rafael Piovezan (MDB) e com membros da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara). Segundo ele, o chefe do Executivo pediu para que os secretários fizessem levantamentos, relativos às suas pastas.

Avenida da Industria, no Jardim Pérola; autoridades da cidade apontam crescimento além do verificado pelo IBGE – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Os dados compilados serão agregados a um “dossiê” que será apresentado na contestação e terá informações como vacinação, atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), taxas de natalidade e mortalidade, registros de veículos, número de crianças matriculadas em escolas e ligações hidrometradas.

“O prefeito concorda que esses números estão estranhos, então nós vamos unir forças. Além desse levantamento junto dos secretários, eu conversarei com pastores e representantes comerciais para que eles peçam para as pessoas fazerem o Censo. Não tem cabimento não termos 200 mil habitantes, a gente perde verbas do Fundo de Participação dos Municípios”, disse Fontes.

A orientação dos documentos necessários para a contestação foi dada pelo coordenador do Censo na região, Elionai Neves: “A Prefeitura de Santa Bárbara está no seu direito de contestar as informações, mas quero lembrar que elas são prévias e são embasadas, possuem uma metodologia feita por pessoas capacitadas.”

A reportagem do LIBERAL enviou, nesta quarta, alguns questionamentos para a prefeitura sobre o documento e o procedimento de contestação, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Quando a prévia foi publicada, a assessoria informou que aguardaria os dados oficiais finais do Censo 2022 para se pronunciar.

O balanço definitivo será publicado em fevereiro pelo IBGE. Se os números se confirmarem, Santa Bárbara terá o menor crescimento populacional da RPT (Região do Polo Têxtil) em relação ao Censo de 2010: a cidade ganhou 3.438 habitantes nos últimos 12 anos.