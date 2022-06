Santa Bárbara possui nova área para aterro, mas licença não tem data

A três dias de completar um mês de interdição, o aterro sanitário de Santa Bárbara d’Oeste possui uma área para o armazenamento dos resíduos. A informação foi anunciada pelo secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro, durante explicação na câmara nesta terça-feira.

“A área a ser ampliada no aterro sanitário está apta a funcionar”, afirmou o secretário. “Se a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) liberar a licença de operação amanhã [hoje], a gente já consegue, no mesmo dia, colocar resíduos. Porque a área está compactada, nivelada, com dreno, e impermeabilizada. Nós andamos mais rápidos com a obra no aterro do que a Cetesb em relação a análise dos pedidos que fizemos”.

Cléber Luis Canteiro deu explicações na câmara nesta terça – Foto: Divulgação

O aterro sanitário municipal foi interditado pelo órgão estadual no dia 4 de maio, por estar funcionando sem licenças ambientais. A Cetesb notificou a prefeitura três vezes, e a administração precisou pagar cerca de R$ 125 mil em multas.

Aos vereadores, o chefe da pasta explicou que, em outubro do ano passado, a prefeitura protocolou um pedido de licença ao órgão estadual para poder colocar os resíduos nesta área, localizada no espaço entre dois maciços (montes de resíduos). Porém, a companhia ainda não deu uma resposta e tem de seis a 12 meses para analisar a solicitação.

Um dos motivos para a situação estar arrastada é a indefinição se a área se trata de uma ampliação ou se deve ser considerada um novo aterro. “Nós, técnicos do município, entendemos que trata-se de uma ampliação porque é uma área que está dentro do perímetro do aterro sanitário. A Cetesb, porém, entende isso como um novo aterro”. Essa definição vai determinar qual licença a administração vai precisar.

Com a interdição, o município tem levado os resíduos um aterro particular, em Americana. Cleber Luis Canteiro explicou que essa mudança não deve interferir nos custos da cidade. Segundo o secretário, o gasto para enviar os resíduos para a cidade vizinha vai ser descontado dos custos de operação do aterro barbarense.