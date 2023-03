Santa Bárbara passa a usar Pfizer Baby para crianças de 3 e 4 anos

Seguindo recomendação de Secretaria de Estado da Saúde, Santa Bárbara d’Oeste passa a utilizar a partir desta quinta-feira (9) o imunizante da Pfizer Baby para a vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos.

A exemplo do que ocorre com bebês de 6 meses a 2 anos, a imunização para esse público ocorrerá de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Cidade Nova, da Linópolis (Centro de Saúde 2), do Mollon e Regional Zona Sul (Santa Rita).

Município passará a utilizar a Pfizer Baby para crianças de 3 e 4 anos – Foto: Governo do Estado de São Paulo

A imunização para crianças de 5 a 11 anos também segue no município, neste caso, em 12 UBSs.

Até o momento, foram vacinados 181 bebês (6 meses a 2 anos) com a primeira dose, 52 com a segunda dose e três com a terceira; 755 crianças (3 a 4 anos) com a primeira dose, 373 com a segunda e uma com a terceira dose; e 11.881 crianças (5 a 11 anos) com a primeira, 9.366 com a segunda e 185 com a dose de reforço. Os dados são divulgados pelo site Vacina Já.

Para tomar a primeira dose, as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou dos responsáveis, com documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome dos pais ou dos responsáveis. É obrigatório também apresentar CPF e carteira de vacinação da criança, além de certidão de nascimento ou RG.

Caso o acompanhante seja uma pessoa nomeada pelos pais ou responsáveis, o mesmo deve apresentar um termo de assentimento.

As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação.