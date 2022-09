Santa Bárbara passa a integrar projeto de gastronomia no Estado

Santa Bárbara d’Oeste está entre as dez cidades selecionadas que irão participar do projeto “Juntos Pela Cultura”, no programa “Cria SP”, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. O lançamento foi feito na manhã desta quarta-feira, na Destilaria Santa Capela, em Santa Bárbara.

O objetivo do programa, que será implantado até o fim do ano, é estimular a cidade, por meio de mentoria especializada, a elaborar um plano de desenvolvimento participativo de economia criativa, com ações que levem em consideração as estratégias e as políticas de desenvolvimento cultural, criativo, econômico e de renovação urbana.

Programa estadual foi lançado na manhã desta quarta-feira, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“No nosso município, o plano de economia criativa será com foco no setor de gastronomia. A ideia é estruturar o que nós já temos hoje e, as pessoas que produzem produtos orgânicos e artesanatos, por exemplo, para se relacionarem com os setores da gastronomia. Desta forma, vamos trabalhar em rede. Por exemplo, um restaurante usando um sousplat (peça para prato) de um artesão da nossa cidade”, explicou Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo.

Para implantar o programa, duas monitoras do governo do Estado estão na cidade para visitarem restaurantes e pontos gastronômicos e assim conhecer a história e a originalidade de cada um. Posteriormente, mentorias e workshops serão realizados, bem como um plano municipal de economia criativa. De acordo com a organização, o prazo é lançar os produtos e serviços em dezembro.

“Essa é uma grande oportunidade que nós temos para construir um plano de economia criativa. Isso vai ser importante para que, cada vez mais, o poder público crie políticas públicas que permitam esse alicerce para quem empreende”, disse o prefeito Rafael Piovezan (MDB).

Os interessados em indicar lugares para fazer parte do programa poderão acessar o site culturasbo.com/creativecity ou pelo instagram@sbocreativecity.