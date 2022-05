Santa Bárbara pagou R$ 125 mil em multas por irregularidades no aterro

Por conta de irregularidades no aterro sanitário, Santa Bárbara d’Oeste precisou pagar mais de R$ 125 mil em multas aplicadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), entre os anos de 2020 e 2021.

O local foi interditado pelo órgão estadual na última quarta-feira, justamente por ter sido autuado em três oportunidades e por estar funcionando sem as licenças ambientais necessárias.

A Cetesb informou que a administração barbarense pagou, nas três multas, um total de R$ 125.489,70, correspondente às autuações de outubro de 2020 (R$ 17.394,30), janeiro de 2021 (R$ 34.788,60) e junho do ano passado (R$ 73.306,80). Por ter feito o pagamento dentro do prazo de vencimento, a prefeitura ganhou um desconto de 30% sobre o valor das penalidades.

Administração pública precisa obter as licenças prévia, de instalação e operação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a companhia, Santa Bárbara vem cometendo irregularidades no aterro desde 2019. Nas inspeções realizadas, a Cetesb identificou que os lixos estavam sendo armazenados no vão entre os dois maciços (duas pilhas de resíduos) sem as licenças ambientais necessárias, e que uma obra de escavação para abrir mais um espaço estava sendo feita, também sem autorização.

Para o aterro sanitário ser desinterditado a administração pública precisa obter as licenças prévia, de instalação e operação, referentes a outra obra de ampliação que a prefeitura busca fazer para aumentar a capacidade de deposição de resíduos no aterro.

Em entrevista à rádio Santa Bárbara FM, na última sexta-feira, o prefeito Rafael Piovezan (MDB) disse que houve um problema de entendimento entre a Cetesb e a Secretaria de Meio Ambiente sobre alguns procedimentos contratuais para a obtenção do licenciamento, mas que a situação já está sendo regularizada.

Já a Cetesb afirma que o processo do licenciamento está em análise na diretoria de avaliação de impacto ambiental, mas que a tramitação segue parada porque a prefeitura ainda precisa apresentar alguns documentos sobre a situação.

Com o aterro interditado e sem previsão de retorno das atividades no local, Santa Bárbara está destinando o lixo para uma empresa de reciclagem localizada em Piracicaba, a Piracicaba Ambiental S.A.