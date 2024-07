Santa Bárbara não terá aumento na conta de água neste ano, garante diretor do DAE

A conta de água e esgoto cobrada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), em Santa Bárbara d’Oeste não terá o reajuste pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) em 2024.

O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, Laerson Andia Júnior, durante explanação na sessão da câmara desta terça-feira (16).

O último reajuste concedido na tarifa foi de 16,96%, em abril de 2023. Na ocasião, o percentual foi definido pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), responsável por determinar a alteração.

“No ano passado tivemos uma readequação para 24 meses e de acordo com a agência depois de 12 meses poderia haver o repasse da inflação. No entanto, estamos anunciando aqui que não haverá o repasse do INPC em 2024”, informou o diretor.