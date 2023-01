Santa Bárbara não chegará a 200 mil habitantes e terá queda, aponta projeção

Projeções populacionais elaboradas pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), com base no Censo 2010 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam que Santa Bárbara d’Oeste não chegará aos 200 mil habitantes ao menos até 2050.

A marca populacional é motivo de polêmica no município, onde autoridades defendem que a cidade já ultrapassou os 200 mil moradores.

As projeções da fundação, responsável por produzir as estatísticas para o Registro Civil do Estado de São Paulo, consideram três componentes demográficos que são responsáveis pela dinâmica de crescimento: natalidade, mortalidade e migração.

“Com essas informações a gente elabora hipóteses de comportamento para o futuro e realiza as projeções”, explica Bernadette Waldvogel, demógrafa do Seade.

De acordo com a expectativa, Santa Bárbara atingirá o teto populacional de 193.153 habitantes entre 2030 e 2035 e posteriormente perderá população. O mesmo acontecerá com Americana, cujo teto projetado é de 248.712, entre 2035 e 2040.

No caso de Nova Odessa, a fundação estima um limite de 63.156 habitantes e redução partir de 2040.

Tal fenômeno pode ser detalhado por três fatores. O primeiro é a chamada taxa anual de crescimento populacional. Historicamente, Santa Bárbara cresce menos que as outras cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Por exemplo, entre 2000 e 2010, a taxa barbarense foi de 0,58, enquanto a de Americana foi de 1,44 – o que significa que Americana cresceu quase três vezes mais que o município vizinho.

Outro índice que está atrelado à dinâmica de expansão populacional em uma cidade é a taxa de migração, o segundo ponto a ser considerado. Entre 2000 e 2010, Santa Bárbara foi a única da RPT que teve taxa anual de migração negativa (-1,81), ou seja, a cada mil habitantes, o município perdeu quase dois por migração. Já Americana teve saldo positivo de 7,1; Sumaré, de 9,38; Nova Odessa, de 11,38; e Hortolândia, de 12,69.

“A dinâmica de crescimento depende muito da fecundidade e da migração. No caso da migração, os fatores econômicos e de infraestrutura são muito importantes, como emprego, moradia, educação. Isso atrai pessoas para as cidades, o que aumenta a taxa anual de migração e, consequentemente, aumenta a população”, esclarece Bernadette.

Por fim, o último fator a ser apontado é o envelhecimento da população de Santa Bárbara. A média de idade dos habitantes da cidade é de 38,6, abaixo apenas de Americana com 38,8.

A média do Estado de São Paulo é de 36,8, ou seja, Santa Bárbara já tem uma população mais velha, o que influencia na taxa de natalidade e de mortalidade. Sumaré, com 35,4, e Hortolândia, com 34,8, são as cidades mais jovens. Nova Odessa tem média de 37,5.

“A gente observou que a fecundidade tem diminuído, como em todas as regiões do estado de São Paulo, e a mortalidade tem diminuído também, porque a expectativa de vida tem aumentado. Isso leva ao envelhecimento da população, o que afeta o saldo vegetativo [número de nascimentos menos o número de falecimentos] e faz com que ele se torne o fiel da balança”, diz Bernadette.

“Já Sumaré e Hortolândia possuem uma taxa de migração bastante acentuada. Geralmente, essas cidades que possuem um intenso fluxo de migração por fatores econômicos têm uma população mais jovem, e por isso as duas cidades continuam crescendo até 2050”, completou.

CENSO

Santa Bárbara tem se mobilizado para contestar o Censo 2022 realizado pelo IBGE. Isso porque os números prévios divulgados em dezembro apontam que o município cresceu apenas três mil habitantes, chegando a 183 mil. Percentualmente, trata-se de um aumento de 1,9% em relação ao Censo 2010, bem abaixo de outros municípios da região, que registraram altas de 15% a 28% na população.

Engajado na contestação, o vereador Carlos Fontes (União Brasil) disse que o apontamento do Seade é “lamentável” e questionou se “ligação de água não vale nada”, em referência ao argumento de que o número de hidrômetros do município seria indício de uma população maior.

Já o prefeito Rafael Piovezan (MDB) diz que Santa Bárbara era “outra cidade” nos anos 2000, com infraestrutura menor, o que interfere na extrapolação de dados.

Bernadette ressalta que “a projeção tem uma base sólida e por isso os números se aproximam da realidade”. Porém, ela lembrou que as atuais projeções foram baseadas no Censo 2010 e que as novas expectativas, pautadas pelo Censo 2022, ainda demorarão a ser divulgadas.