Santa Bárbara monitora parques e faz ‘arrasto’ para encontrar carrapatos; veja as áreas de risco

“Arrasto” usa pano branco em áreas que podem ter a presença do carrapato-estrela - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou, nesta quinta-feira, que o Departamento de Vigilância em Zoonoses tem monitorado parques e demais locais da cidade para encontrar carrapatos transmissores da febre maculosa. De acordo com o município, está sendo feito o monitoramento acarológico, também conhecido como “arrasto”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esta é uma técnica que consiste em arrastar um pano branco em áreas que podem ter a presença de carrapatos, para coletar e identificar as espécies. O processo de identificação é feito no laboratório do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Nesta semana, receberam a atividade os parques Taene, dos Jacarandás, Ipês e Araçariguama, assim como a extensão da Avenida da Saudade, no Residencial Furlan. A prefeitura informa que na próxima semana o cronograma irá abranger áreas nas margens do Ribeirão dos Toledos, além de praças e áreas verdes dos bairros Residencial Furlan e Vila Grego.

Os pontos de Santa Bárbara que possuem a presença do carrapato-estrela estão sinalizados como área de risco ou de transmissão da febre maculosa. Neste ano, o Departamento de Vigilância e Zoonoses realizou 93 visitas para identificar áreas de infestação e LPIs (Locais Prováveis de Infecção).

A prefeitura ainda afirma que realiza palestras, entrevistas e distribuição de panfletos com o intuito de conscientizar a população sobre a doença. Em 2023, foram 21 palestras e 175 profissionais da saúde orientados sobre casos suspeitos, sintomas, tratamento e protocolos. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Confira as áreas de risco em Santa Bárbara:

• Córrego Mollon, na região do Jardim Esmeralda

• Proximidades do Sítio Covolan, na região do Santa Alice

• Represinha do DAE, na região do Santa Alice

• Represa Areia Branca, na área rural do Município

• Represa de Cillo, na área rural do Município

• Lagoa da Fazenda Galvão

• Região do bairro Cruzeiro do Sul

• Área verde na região do bairro São Camilo

• Área verde na região do bairro Santa Inês

• Margens do Ribeirão dos Toledos

• Proximidades da Ponte Funil | Rio Piracicaba, na área rural do Município

• Lagoa da Usina Bom Retiro, na área rural do Município

• Área verde na região do Jardim Icaraí

• Fazenda Cabreúva, no Glebas Califórnia