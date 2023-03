Santa Bárbara libera vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas com 60 anos nesta segunda

Imunizante traz cepas atualizadas contra o coronavírus - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nesta segunda-feira (6) a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 para idosos de 60 a 69 anos. Esta é a Fase 2 do cronograma. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem agendamento prévio, conforme lista abaixo.

O imunizante bivalente da Pfizer traz cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Idosos de 60 a 69 anos de idade deverão atender aos critérios para recebimento das doses.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e disponibilidade de doses, a aplicação no município também segue em pessoas de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em ILPs (Instituições de Longa Permanência) a partir de 12 anos e seus trabalhadores, além de pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Em todo o Estado, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos também já podem receber o imunizante.

Grupos

Na última sexta-feira (3), teve início a aplicação da vacina bivalente em ILPs (Instituições de Longa Permanência) da cidade. Moradores e profissionais que trabalham na Instituição Mais Amor Residencial Sênior, localizada na Avenida da Amizade, receberam o imunizante bivalente da Pfizer. A aplicação segue na próxima semana, em cronograma definido pela Secretaria de Saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas próximas semanas outros grupos também serão incluídos na vacinação. A Fase 3 será composta por gestantes e puérperas; a Fase 4 por trabalhadores da saúde; e a Fase 5 por pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade a partir de 18 anos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Além de estar dentro do grupo inserido, para receber a dose bivalente é necessário estar munido dos documentos: comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste, além de documento com foto.

Pacientes imunocomprometidos devem apresentar também uma carta médica comprovando sua condição.

Nesse grupo se enquadram pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg / kg / dia por mais de 14 dias até 10 kg; pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; pessoas com neoplasias hematológicas.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de quatro meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema básico com vacinas monovalentes, composto pelas duas primeiras doses dessas vacinas, sendo obrigatório ter esta conclusão.

Vale ressaltar que aqueles que não fazem parte do grupo prioritário para vacinação bivalente e que não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.

Com a chegada de novas remessas de vacina bivalente ao município, outros grupos poderão ser incluídos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

Confira os locais e horários para a vacinação bivalente contra Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457-4981 / 3458-2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 15 h

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457-4856 / 3457-8054

Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454-0910 / 3463-9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454-6515 / 3454-1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457-4954 / 3458-4745

Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454-4885 / 3454-3803

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15h

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457-3675 / 3454-5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457-5021 / 3458-6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454-1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454-5669 / 3454-5224

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 h

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457-5072 / 3454-4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454-8402/ 3463-1108

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30