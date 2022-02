Santa Bárbara libera quarta dose da vacina contra Covid para imunossuprimidos

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pacientes imunossuprimidos maiores de 18 anos já está liberada em Santa Bárbara d’Oeste. A imunização é exclusiva para pacientes que tenham recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Não é necessário agendamento, doses estão sendo aplicadas nas UBSs – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/ Divulgação

A imunização para esse público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h em 11 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), enquanto as unidades do Jardim Europa e Cidade Nova têm horário estendido, das 7h30 às 17h30. Não é necessário agendamento.

Além do prazo de quatro meses entre as doses, a pessoa precisa apresentar uma carta médica que comprove a condição para receber o novo reforço. Além disso, será necessário estar munido de comprovante de endereço, CPF ou cartão do SUS e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

Se encaixam nesse público pessoas que realizam quimioterapia para câncer, em hemodiálise, com doenças auto inflamatórias ou intestinais inflamatórias, que tenham imunodeficiência primária grave, HIV ou Aids ou transplantados ou de células tronco hematopoiéticas.

A vacinação ocorre nos seguintes locais e horários:

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas:

UBS do Linópolis (Centro de Saúde II) – Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

UBS do São Fernando – Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

UBS do 31 de Março – Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

UBS do Jardim Esmeralda – Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

UBS do Cruzeiro do Sul – Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul – Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

UBS do Planalto do Sol 2 – Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

UBS Regional Zona Sul – Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

UBS do São Francisco – Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

UBS do Mollon – Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

UBS do Jardim Laudissi/Romano – Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

UBS do Grego/Furlan – Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30: