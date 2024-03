Santa Bárbara lança projeto ‘Maria Vai à Escola’

Lançamento ocorreu nesta sexta-feira (8) - Foto: Prefeitura de SB/Divulgação

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última sexta-feira (8), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lançou o projeto “Maria Vai à Escola”, amparado pela Lei Federal 14.164/21 que institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

Inicialmente, a iniciativa será voltada a dirigentes, coordenadores, professores, funcionários da escola e alunos da rede municipal de ensino dos quartos anos do Ensino Fundamental. Em uma segunda etapa será direcionada para os alunos.

O objetivo do projeto é fazer um trabalho de conscientização sobre o combate à violência doméstica. Serão oferecidas aulas expositivas e dialogadas por profissionais das áreas de segurança pública, psicologia e do direito.

Os temas que serão abordados são direitos humanos, igualdade de gênero, violência doméstica e familiar, rede de apoio e enfrentamento a violência doméstica no município.

Para a secretária municipal de Educação Tânia Mara, esse projeto fortalece as mulheres das escolas. “Mulheres fortes produzem filhos fortes visto que temos uma rede de educação onde muitas e muitas mulheres são o arrimo de família”, explicou a secretária.

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, disse que a política pública deve ser compreendida pela população e o processo deve ser construído por todas as esferas. “É com prevenção, muita pesquisa e todo um processo de educação e cultural de mudança de comportamento que vamos fazer de Santa Bárbara espelho para outras cidades”, pontuou Gobbi.

Programação

A programação do Mês da Mulher segue em Santa Bárbara d’Oeste. No dia 16, às 14 horas, haverá uma Roda de Conversa no Grupo de Reflexão para homens do programa “Tempo de Superação”, na Casa Social, localizada na Rua Cuiabá, 628, na Cidade Nova.

No dia 19, às 9 horas, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), na Rua Duque de Caxias, 490, no Centro, receberá a oficina “Empreendedorismo Feminino e Atualizações na Previdência para a Mulher”. Ambos os eventos são abertos ao público, têm entrada gratuita e não possuem necessidade de inscrição prévia.

Já no dia 27 o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher terá, às 8 horas, uma roda de conversa sobre “Relações de gênero e o impacto na saúde mental das mulheres: machismo, misoginia, sexismo, homofobia, transfobia, prevenção e enfrentamento”.

As palestrantes serão Patrícia da Costa Baumeyer, Maria Helena Galhani, Jaqueline Marques de Azevedo e Marcelo Vieira. O encontro será no Museu da Água, que fica na Rua Camilo Augusto de Campos, 487, no Jardim América.