Santa Bárbara lança licitação para recape com verba de financiamento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publicou nesta segunda-feira a abertura da primeira licitação para obras de recapeamento com recursos de um empréstimo de R$ 5 milhões assinado em outubro com a Caixa Econômica Federal. O edital prevê um gasto de cerca de R$ 1,1 milhão para a recuperação de 11 trechos de ruas nos bairros Jardim Conceição, Jardim das Orquídeas, Mollon, Centro e Vila Grego.

Ao todo, serão executados 27 mil metros quadrados de recape. Segundo a administração, neste pacote foram priorizadas as vias mais importantes desses bairros. “A prefeitura iniciou em 2018 o programa de recuperação de vias com recursos de diversas fontes (próprios, repasses, emendas e financiamento subsidiado). Em uma primeira etapa, buscou-se a recuperação das principais vias de interligação entre regiões. A etapa seguinte busca a recuperação das principais vias entre bairros e suas capilaridades”, afirmou, através de nota da assessoria de imprensa. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A prefeitura marcou para o dia 11 de janeiro a sessão pública de abertura dos envelopes das empresas interessadas na execução das obras. O processo de contratação deve ser concluído até março do próximo ano e o prazo previsto para conclusão das intervenções é de seis meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O município não informou quando pretende publicar as licitações para a execução dos R$ 3,9 milhões restantes do financiamento.

O acordo com a Caixa prevê que o empréstimo deve ser pago em 96 parcelas, com um ano de carência. Em caso de inadimplência, o banco estatal poderá descontar os valores diretamente dos repasses a que o município tem direito no FPM (Fundo de Participação dos Municípios). A operação foi autorizada pela câmara em dezembro de 2017, depois sofreu uma alteração no texto – para o acréscimo de obras complementares – no meio deste ano.

Lista definida pela prefeitura das ruas que integram a 1ª licitação:

• Avenida de Cillo, entre Rua XV de Novembro e Avenida Corifeu de Azevedo Marques

• Rua Guanabara + Rua Acre

• Rua Paulicéia

• Rua do Alumínio, entre Rua do Zinco e Rua do Irídio

• Rua do Chumbo, entre Rua do Irídio

e Rua do Manganês

• Rua do Manganês, entre Rua do Cobre e Rua do Chumbo

• Rua Professor Augusto Coelho e Souza

• Rua Amazonas, entre Rua Ceará e Avenida Antonio Furlan

• Rua 21 de Abril, em frente ao Parque Araçariguama

• Rua Ubirajara Alves, entre Avenida Dois e Rua Ana Maria Bregadioli