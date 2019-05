Santa Bárbara investiga duas mortes suspeitas de dengue

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Santa Bárbara d’Oeste investiga duas mortes com suspeita de dengue. Foram colhidas amostras e enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. As pacientes morreram no Pronto-Socorro Edson Mano. Nos dois casos, as famílias reclamam do atendimento.

Uma das pacientes que morreu com suspeita da doença é Eliane Fantausse Pereira, de 43 anos. Moradora da Cidade Nova II. Ela procurou o Pronto-Socorro Afonso Ramos duas vezes no sábado, tomou soro com medicamento e foi dispensada com suspeita da doença. À noite, o estado piorou e seu irmão, o gerente de vendas Edson Fantausse, levou-a ao Edson Mano. Ela teve duas paradas cardíacas e morreu.

“Foi muito rápido. No Afonso Ramos não sabiam o que ela realmente tinha e não colocaram em observação nada, só falou que podia ser dengue e mandou embora”, reclamou o irmão.

Maria Ferreira dos Santos, de 74 anos, moradora do Jardim Europa, morreu na sexta-feira. Segundo a atendente Janete Santos, de 46 anos, filha de Maria, a idosa procurou atendimento no Pronto-Socorro Afonso Ramos no domingo anterior, onde fez um exame de sangue, recebeu diagnóstico de dengue e foi liberada.

Como seu estado piorou, a idosa passou por um médico particular na quarta-feira, que indicou internação. Ela foi atendida no Pronto-Socorro Edson Mano no mesmo dia, onde ficou internada, mas precisava de transfusão de sangue pois estava com anemia, procedimento que segundo Janete não poderia ser feito no pronto-socorro. De acordo com a filha, a idosa morreu aguardando uma vaga no Hospital Santa Bárbara.

QUEIXAS. Questionada no começo da noite sobre o caso de Eliane, a assessoria de imprensa disse que não conseguiria ter acesso ao prontuário da paciente por conta do horário. À tarde, o município e o Hospital Santa Bárbara foram procurados para comentar as queixas sobre o atendimento de Maria, mas não retornaram até o fechamento da edição. Há 347 casos positivos de dengue na cidade.

Americana investiga outras quatro mortes com suspeita de dengue, e até esta segunda nenhum resultado dos exames solicitados ao Instituto Adolfo Lutz havia sido enviado.