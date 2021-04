Santa Bárbara intensifica vacinação e aplica mais de sete mil doses em cinco dias

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste intensificou a vacinação contra Covid-19 na semana passada. Além dos postos de saúde, dois novos pontos de vacinação foram adicionados. Entre 19 e 23 de abril, foram aplicadas 7.025 doses da vacina – 1ª e 2ª doses – em idosos e profissionais da Saúde.

Foram aplicadas mais de mil doses por dia na semana passada – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara

A vacinação da primeira dose segue para idosos de 64 anos ou mais, cadastrados ou não, na Emefei “Profª Antônia Dagmar Rosolen” (Rua México, 220, Vila Sartori), e no CIEP “Dom Eduardo Koaik” (Avenida Alonso Keese Dodson, 385, Planalto do Sol 2), das 8h às 17h.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Para receber a 1ª dose da vacina, o idoso deve ter em mãos o CPF e comprovante de endereço – sem necessidade de agendamento.

A convocação para públicos já inseridos na Campanha cadastrados prossegue com agendamento normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) selecionadas. Caso prefira, a pessoa pode se cadastrar no link www.santabarbara.sp.gov.br/vacina-covid-19 ou ainda pelos telefones 0800.441.3502 e 160, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Plano de Vacinação no município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses, aponta a prefeitura.

Em caso de dúvidas, os moradores devem entrar em contato pelo telefone (19) 3455-1654, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.