Santa Bárbara intensifica campanha de biometria

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A cidade de Santa Bárbara d´Oeste intensificou a campanha para o cadastro biométrico dos eleitores. O município é um dos três da região onde a biometria passou a ser obrigatória. As outras duas são Nova Odessa e Hortolândia. O prazo final para revisão biométrica é 19 de dezembro.

Segundo dados do TER (Tribunal Regional Eleitoral), os três municípios reúnem 337.539 eleitores, dos quais 34% já se cadastraram. Santa Bárbara é a que tem o menor índice de adesão, 32,30%, seguida de Hortolândia com 32,91% e Nova Odessa, com 41,02%.

Para incentivar e conscientizar seus eleitores da obrigatoriedade do novo sistema, a 186ª Zona Eleitoral de Santa Bárbara passou a abrir aos sábados uma vez por mês e intensificar a campanha para que os eleitores façam a biometria. A ação vem dando resultado e o número de eleitores atendidos já cresceu.

Em março, quando a campanha teve início, eram 130 pessoas atendidas diariamente. Atualmente são cerca de 200 eleitores, segundo informações de Anamélia Bertoni de Morais, analista judiciária. Para fazer a biometria, o eleitor pode ir diretamente ao local com documentos, retirar a senha e esperar ser atendido. Se preferir, pode agendar o horário de atendimento pelo site do TRE.

No próximo sábado, dia 11, o cartório estará aberto das 8 às 13 horas.

Ontem à tarde, o local estava lotado, mas a situação foi exceção. É que nesta segunda-feira foi o último dia do prazo para os eleitores que não votaram nos últimos três turnos das eleições regularizarem a situação perante à Justiça Eleitoral. Mais de 500 pessoas passaram pelo local.

Para fazer a biometria, os eleitores devem levar o documento oficial de identificação, comprovante de residência recente e título de eleitor, se tiver. Os eleitores que não comparecerem até o prazo final terão o título cancelado.

Sem o título, o eleitor fica impedido de votar, não consegue realizar empréstimos em bancos oficiais e nem participar de concursos públicos. Também fica impedido de tirar passaporte e CPF.