Santa Bárbara inicia vacinação de 3ª dose em idosos maiores de 90 anos

Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quarta-feira (8) a vacinação da terceira dose contra o coronavírus (Covid-19) nos idosos com 90 anos ou mais que já tenham completado seis meses da segunda dose (requisito necessário para tomar a dose de reforço).

No primeiro dia do novo grupo, idosos abrigados em asilos e instituições similares começaram a receber a dose adicional.

A reportagem questionou a prefeitura sobre a quantidade de vacinados, mas segundo o Executivo o balanço será divulgado nesta quinta-feira (9).

Em caso de dúvidas sobre a situação de idosos acamados, entrar em contato no telefone 3455-1654, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré iniciou a aplicação da terceira dose em idosos acima de 90 anos na segunda-feira (6), e Americana começou a imunizar idosos maiores de 85 anos nesta quarta-feira (8).

Hortolândia também deu início a aplicação do imunizante em idosos acamados nesta quarta.

Já Nova Odessa passou nesta quarta a agendar quando os idosos aptos poderão receberão a terceira dose.

Santa Bárbara começou a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos no sábado (4). Incluindo segunda (6) e terça-feira (7), só no feriado, foram aplicadas 4.294 doses, sendo 2.901 da primeira e 1.393 da segunda.

De acordo com o Vacinômetro do Governo do Estado, até o momento, foram aplicadas 216.489 doses em Santa Bárbara: 140.497 pessoas já tomaram a primeira dose, 72,2% da estimativa de habitantes da cidade, e 39,2% completou o esquema vacinal, totalizando 75.991 pessoas.

Sem necessidade de agendamento, a campanha segue para todos os grupos prioritários, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h, nos ginásios municipais Djaniro Pedroso (Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.