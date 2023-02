Santa Bárbara inicia vacinação contra a Covid-19 em bebês sem comorbidades

Além disso, município também vai imunizar crianças com idade entre 5 e 11 anos com a terceira dose

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começará a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades a partir desta segunda-feira (6). Também receberão a terceira dose do imunizante crianças de 5 a 11 anos. Não há a necessidade de agendamento prévio para nenhum dos casos.

Até o momento, mais de 19,6 mil crianças foram vacinadas no município, segundo números divulgados pelo Vacina Já, vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. Para os bebês de 6 meses a 2 anos, a imunização será feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Cidade Nova, Linópolis, Mollon e Regional Zona Sul.

Vacinação para a nova faixa etária começa na segunda-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A dose adicional para crianças de 5 a 11 anos, por outro lado, também será aplicada nas mesmas unidades que vacinarão os bebês, incluindo outras oito UBSs, são elas: São Fernando, São Francisco, 31 de Março, Jardim Europa, Jardim Laudissi/Romano, Planalto do Sol 2, Cruzeiro do Sul e Jardim Esmeralda.

Para realizar a vacinação, os pais ou responsáveis devem apresentar documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço que esteja atualizado e em seu nome.

É obrigatório apresentar CPF e carteira de vacinação da criança, além de certidão de nascimento ou RG, junto de carta médica, exames, receitas ou prescrição médica que comprovem a comorbidade, quando for o caso.

Em caso de acompanhante nomeado pelos pais ou responsáveis, o mesmo deverá ter um termo de assentimento. O documento pode ser obtido através do site da prefeitura.