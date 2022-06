Santa Bárbara inicia obras de novo Caps Infantil

Com investimento de 2,3 milhões, unidade ficará na Rua dos Tucanos, no São Francisco 2

Previsão de entrega é para daqui 18 meses - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

Com investimento de R$ 2,3 milhões, a Prefeitura e Santa Bárbara d’Oeste informou esta semana que as obras do novo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil começaram. A unidade ficará na Rua dos Tucanos, no São Francisco 2.

A administração anunciou as obras em dezembro de 2021, com previsão de entrega para 18 meses, após emissão da ordem de serviço. O atual centro funciona na Avenida de Cillo, no Jardim Boa Vista.

O núcleo é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental. Na unidade são desenvolvidos acolhimento de novos usuários, psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, grupos de família, visitas domiciliares, encaminhamento médico e interlocução junto à rede municipal com atuação intersetorial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a prefeitura, o espaço terá 625 m² de área construída, com consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

“O novo Caps vai ao encontro de um novo mundo que foi apresentado a todos nós com a pandemia. Estamos atentos às novas realidades, particularmente aquelas ligadas a saúde mental”, disse o prefeito Rafael Piovezan (MDB).