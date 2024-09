Santa Bárbara inaugura novos reservatórios com 2,7 milhões de litros nesta quinta

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste irá entregar nesta quinta-feira (12) novos reservatórios de água em bairros da zona leste.

Com capacidade para 2,7 milhões de litros, os espaços irão atender as regiões da Cidade Nova, Jardim das Palmeiras e Jardim Santa Rosa.

Ao todo, são três novos tanques elevados, um em cada bairro, com capacidade de 250 mil litros cada, assim como um tanque semienterrado que comporta 2 milhões de litros. O reservatório semienterrado fica no bairro Santa Rosa.

Reservatórios elevado e semienterrado do Jardim Santa Rosa – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Além dos novos reservatórios, o DAE realizou outras obras na zona leste. De acordo com o diretor-superintendente da autarquia no município, Laerson Andia Júnior, o investimento total foi de R$ 4,2 milhões. O valor é composto por recursos próprios do DAE e do Governo Federal.

“Nesse conjunto de melhorias para a zona leste, o DAE instalou uma nova adutora entre os centros de reservação e distribuição de água que atendem as microrregiões do Jardim Amélia e Jardim das Palmeiras, e executou obras de setorização entre o Amélia e Mollon”, explicou.

Reforma da ETA IV

Também nesta quinta, o DAE irá entregar a reforma da ETA 4 (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz. As obras tiveram início no mês passado, com investimento total de R$ 1,3 milhão – oriundo de recursos do DAE e do Governo Federal.

Reforma da ETA 4 também será entregue nesta quinta – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

“A recente melhoria e reforma da ETA 4 compreendeu a individualização dos decantadores e instalação de módulos de decantação e comportas. A ação amplia a capacidade de tratamento, otimiza as operações da estação e reforça a eficiência no tratamento e qualidade da água distribuída”, reforçou Laerson.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.