Santa Bárbara inaugura creche com capacidade para 60 crianças no 31 de Março

Prefeito Rafael Piovezan comemorou a novidade - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entregou, neste sábado, a Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) “Vereador Professor Nelson Sartori”. A nova creche atende a região do bairro 31 de Março.

A unidade ocupa o antigo centro comunitário da região. O local recebeu investimento aproximado de R$ 500 mil para se transformar em uma creche com capacidade de atender 60 crianças de 0 a 3 anos.

O espaço conta ainda com salas do maternal 1, 2 e 3, além de todas as demais estruturas de uma unidade escolar, como playground, recepção e secretaria, “cantinho da amamentação”, sala dos profissionais, copa, cozinha, refeitório, solário, entre outras dependências.

“A Emei Nelson Sartori é a 58ª unidade escolar do nosso município. Fico feliz e honrado em entregar uma nova creche com capacidade para atendimento de 60 crianças. Em nosso mandato já geramos mais de 1 mil vagas de creche, dando sequência à política pública implantada nos últimos anos em Santa Bárbara, ação está que inclusive foi reconhecida e premiada no Estado de São Paulo com o Prêmio Cases Inovadores em 2021”, comentou o prefeito Rafael Piovezan (MDB).