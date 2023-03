Santa Bárbara inaugura área de bem-estar e arena esportiva no Jardim das Palmeiras

A área de bem-estar e lazer Marlene Carlos da Silva e a arena esportiva do Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara d’Oeste, foram inauguradas nesta quarta-feira. O investimento foi de cerca R$ 1 milhão entre recursos da prefeitura e do Governo do Estado.

O espaço está localizado entre as ruas Noruega, Turquia, França e Suécia. De acordo com a administração, o projeto contou com instalação de campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada, além de pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED e área pet.

Prefeito Rafael Piovezan (MDB) discursou no evento – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) destacou a benfeitoria no local, que anteriormente era problema para os moradores, usado como ponto de descarte de entulhos.

“A partir da iluminação que fizemos já foi possível perceber as primeiras mudanças, visto que anteriormente, a área não era usada por pessoas de boa índole. A partir de agora, as famílias poderão contar com o espaço de entretenimento e várias opções de lazer, até mesmo com os pets”, ressalta Piovezan.

“A parceria com o Governo do Estado é mais uma demonstração de que não estamos realizando uma política partidária, mas voltada a comunidade. Essa nossa união foi importante para a entrega da área de lazer e a arena esportiva.”

Representando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário executivo de Esporte do Estado de São Paulo, Beto Souza, disse que outras parcerias deverão ser realizadas com a cidade em breve. “Queremos que todos façam um bom uso da estrutura dos espaços”.