Santa Bárbara imuniza dois mil adolescentes sem comorbidades em primeiro dia de nova faixa etária

A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste aplicou quase quatro mil doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (30). Foram aplicadas 3.981 doses nos três pontos de imunização do município, sendo 2.285 primeiras doses e 1.696 segundas doses.

Do total de primeiras doses, 2.088 foram aplicadas em adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades. O grupo estava em seu primeiro dia na campanha, após a chegada de mais de cinco mil doses no sábado (28).

Além desse grupo, a imunização prossegue para adolescentes de 12 e 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas e para outros grupos anteriormente inseridos dentre os prioritários.

São eles: pessoas com 18 anos ou mais, grávidas e puérperas, profissionais da Educação e profissionais da Saúde, pessoas com deficiência permanente, todos com 18 anos ou mais; e pessoas com Síndrome de Down.

A vacinação ocorre das 9h às 17h, nos ginásios municipais “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, Centro), e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, Jardim das Laranjeiras). Não há necessidade de agendamento.

É preciso apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado com data de 2021.

Caso o adolescente não possua comprovante de endereço em seu nome, é preciso comprovar residência no município por grau de parentesco com os pais residentes na cidade.

Além disso, os adolescentes precisam de uma autorização dos pais ou responsáveis para se vacinarem.

O Plano de Vacinação no município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.