Santa Bárbara garante zerar fila por creches

Com um déficit de 800 vagas em creches em outubro de 2018, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promete zerar a fila em 2019. A informação foi dada ao promotor da Infância e Juventude Luiz Fernando Garcia, que instaurou um inquérito civil em janeiro do ano passado para acompanhar o problema. A prefeitura afirmou que o déficit atual é menor, mas que ainda não é possível precisar o número.

Em entrevista ao LIBERAL nessa terça, o promotor contou que no início do ano passado foi confirmada a existência da lista de espera por vagas em creches. Com o inquérito, ele entrou em contato com a prefeitura para saber quais eram as políticas que seriam executadas ao longo do último ano para reduzir o número. A última reunião entre as partes ocorreu em 5 de dezembro de 2018. Foto: Claudio Mariano / SBNotícias

“Houve um aumento do investimento público na disponibilização de vagas em creche. Notamos nisso pelos documentos que foram apresentados pela prefeitura e estamos vendo um gráfico, uma linha ascendente nesse sentido, cada vez mais a prefeitura está investindo. Mas ela não está dando conta, não está conseguindo zerar o déficit de vagas que existe no município”, disse Garcia.

O número de pessoas que tentou conseguir uma vaga através da Justiça também cresceu. “No segundo semestre do ano passado a gente viu um aumento, uma demanda maior por vaga em creche, tanto que a gente marcou outra reunião e chamou a prefeitura. ‘Ô, vocês estão trabalhando, estão fazendo investimento, mas está aumentando a demanda. E agora, o que nós vamos fazer?’. A nossa função aqui nesse inquérito é trabalhar com a prefeitura lado a lado, exigindo dela a diminuição desse número de casos e zerar a curto prazo”, afirmou o promotor sobre o caso.

Entre as ações que foram prometidas pela prefeitura para o início deste ano, estão a inauguração de duas novas creches e a construção de outra. Em fevereiro, o promotor espera ter um “mapa” atualizado sobre a situação do município. O último balanço fornecido ao MP em outubro apontava um déficit de 800 vagas, mas o promotor ressalta que o número oscila semana a semana.

“A prefeitura falou que busca agora nesse ano zerar o déficit de vagas. Eu estou cobrando e acreditando que ela vai fazer porque estou vendo movimentação. Espero que de fato ocorra isso. Se não ocorrer, a gente vai ter que sentar, conversar de novo. Se for o caso propor um Termo de Ajustamento de Conduta. Ver o que de fato está acontecendo, qual é a realidade desse início de ano. Se for o caso, uma situação extrema, ajuizar uma demanda, mas a princípio estou vendo movimentação para eles tentarem resolver esse problema”, apontou Garcia.

Questionada, a prefeitura afirmou nessa terça-feira que o déficit é menor do que era em outubro. Entretanto, disse que só seria possível precisá-lo quando se encerrar as inscrições para o ano letivo, em fevereiro. O número atual de vagas disponíveis também não foi informado pelo mesmo motivo.