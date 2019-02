Santa Bárbara ganha novo cartão-postal

O Novo Parque Araçariguama será inaugurado oficialmente neste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. Batizado com o mesmo nome do córrego que passa ao lado do local e forma o lago central, o parque dispõe de pista de caminhada, playground, espaço PET, academia do idoso, entre outros equipamentos. Uma série de atividades gratuitas ocorrem ao longo do dia para marcar a entrega.

Apesar da inauguração oficial acontecer neste domingo, o parque já é utilizado por moradores desde o final de semana passado. Uma das atrações que mais desperta a atenção é o Espaço PET, ambiente fechado que conta com diversos obstáculos para os cães brincarem sem coleira. Cristiane Duni, de 48 anos, moradora do Parque Olaria, leva suas duas cachorras para brincar no local. Ela também aprovou a revitalização do parque.

“Sempre venho com as cachorrinhas aqui. Ficou perfeito, maravilhoso. Era bem feio o parque, com muita árvore, mato, estava bem abandonado. Agora ficou impecável. Estou amando”, disse Cristiane.

Também moradora do Parque Olaria, Miriam Conceição de Marialva, de 60 anos, é outra que aprovou a reforma da área. “A gente sempre vinha cá passear quando ainda era tudo fechado (antes da revitalização), mas melhor bem. Ficou muito melhor”, comentou.

Na quinta-feira, funcionários ainda trabalhavam em alguns pontos do parque que não estavam concluídos, como a instalação das grades ao redor do playground infantil. Em alguns bebedouros ainda estava pendente a instalação de torneiras. A previsão da prefeitura é de que tudo estará pronto até amanhã.

De acordo com o prefeito Denis Andia (PV), a revitalização completa do Parque Araçariguama resgata uma área que estava “absolutamente abandonada” ao longo dos anos. O potencial urbanístico da área também foi reforçado.

“Criamos uma nova realidade que permite a vinda de empreendimentos comerciais e imobiliários. Nossos avanços continuarão ao longo dos próximos 15 meses, finalizando o trecho da Avenida Corifeu, na altura do Jardim Conceição, e também construindo a interligação com a entrada da cidade, pela Rua XV de Novembro. Ao final disso tudo teremos um novo eixo unindo essa entrada ao Corredor Metropolitano”, prometeu Denis. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

PROGRAMAÇÃO. Os eventos para celebrar a inauguração começam com o Pedal Cultural, saindo do Paço às 7h e passando por pontos históricos da cidade, como a Praça Central e a Estação Cultural, até a chegada ao Araçariguama. A ação foi idealizada pela prefeitura e pelo grupo Pedala SBO.

Já no parque haverá corrida e caminhada de 4km às 8h45. A partir das 9h15 acontecem aulas de HIIT (em português, treino intervalado de alta intensidade), zumba e pilates. Entre as intervenções culturais, que começam às 9h, estão MB Circo, Sax com Jonas de Assumpção, contação de histórias com a Confraria do Conto e Cia Xekmat e Feira de Artesanato, além da presença dos Mascotes “Canito e Margaridinha”. A entrega terá ainda a participação do Canil da Guarda Municipal.