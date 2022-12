Santa Bárbara ganha 24 novos loteamentos em uma década

Jardim Firenze, um dos pontos do município que ganhou uso residencial e comercial - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Chegar a um bairro recém-criado e vê-lo se desenvolver desde o início. Esse movimento virou rotina em Santa Bárbara d’Oeste. Só nos últimos dez anos, segundo a prefeitura, 24 novos loteamentos nasceram no município, entre residenciais, comerciais e mistos.

São eles: Jardim Fernando Mollon, Cintec, Jardim Firenze, Parque das Nações, Terrazul, Bosque das Árvores, Jardim das Flores, Mamoré, Joias de Santa Bárbara, Manacás, Amarílis, Reserva Centenária, Alphacenter, Jardim Aranha Oliveira, Jardim Itapuã, Bom Jardim, Jardim Carolina, Jardim Alice, Vila Romi, Solaris, Terramérica Santa Bárbara, Jardim Itália, Terras de Cillo e Manacás 2.

“Nesta última década, ou até duas décadas, foi uma ‘explosão’ em termos de crescimento vertical em Santa Bárbara. E continua prédio para todo lado”, destaca o historiador João José Bellani. Ele considera que, hoje, existem duas “cidades” dentro de Santa Bárbara. “É a cidade nova e a cidade velha.”

No Firenze, o desenvolvimento tem sido visto de perto pelas vendedoras Estefânia Paula Souza Ferreira, 20, e Fernanda Branco, 22, que trabalham numa loja de artigos esportivos. “É supertranquilo, bem calmo. Não tem muito movimento, mas tem gente que vem aqui porque já conhece a loja”, diz Estefânia.

A tranquilidade é tanta, no entanto, que traz até uma sensação de insegurança, por conta da falta de movimento. “Você vê que a porta fica trancada, porque é bem parado. A gente tem até medo, de repente, de quem vem”, afirma. Porém, a situação tem melhorado, segundo Fernanda, que trabalha no local desde a inauguração do estabelecimento, em outubro de 2021. À época, conta, não havia nada por perto.

“Eu fechava aqui às 20h e não tinha ninguém. Era tudo escuro. Não tinha nada. Então, em questão de segurança, está melhorando aos poucos agora, porque o bairro está crescendo em questão de comércio e de movimento também.”

Isso não afeta a boa percepção que elas dizem ter sobre trabalhar no bairro. “É um bairro muito gostoso. A única coisa que está faltando ainda é um espaço de alimentação mais perto, para quem trabalha, um café, alguma coisa assim”, aponta Fernanda.

Em construção

No Reserva Centenária, em todo canto, há imóveis em construção. Um deles pertence ao engenheiro Felipe Guarnieri, 31, que vai morar no local após se casar, no próximo ano. “É perto da casa da minha mãe. Então, decidi comprar terreno aqui”, diz.

Felipe Guarnieri é engenheiro e está construindo uma casa no Reserva Centenária – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A maioria dos loteamentos surgiu durante a gestão de Denis Andia (MDB), que esteve à frente da prefeitura entre 2013 e 2020. “Os loteamentos horizontais aprovados de 2013 a 2020 cumpriram o importante papel de ocupar os vazios urbanos existentes há décadas em Santa Bárbara d’Oeste.

Durante muitos anos, a cidade se expandiu e foi deixando lacunas dentro do seu mapa, dificultando a integração a e funcionalidade dos serviços públicos”, destaca o ex-prefeito.

Crescimento

Ele acredita que o município tem capacidade para crescer em “ritmo acelerado” por mais uma década e meia. De acordo com Denis, há planejamento e demanda para isso.

“Para isso, garantimos a oferta de água, com ampliação da capacidade hídrica do nosso sistema de reservação e uma nova represa. Além disso, construímos duas novas estações que nos levaram aos 100% de tratamento de esgoto e capacidade para crescermos pelos próximos 95 anos, sem ônus ambiental”.