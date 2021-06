Santa Bárbara fez 14 autuações por falta de máscara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste fez 14 autuações por falta de máscara no combate e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Americana não fez nenhuma.

Com a polêmica do presidente Jair Bolsonaro de querer liberar pessoas vacinadas de usar a máscara de proteção e sua presença sem máscara em atos (que resultaram até em ameaça do governador de São Paulo de multá-lo no estado), a reportagem questionou às prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) sobre multas para pessoas sem máscaras.

“Não foi aplicada nenhuma multa por falta de uso de máscaras. A fiscalização tem priorizado o trabalho de conscientização”, disse a Prefeitura de Americana.

Santa Bárbara foi a única cidade a revelar que já multou pessoas e lugares pelo não uso de máscara, indicação da OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma das principais medidas no combate ao coronavírus.

“Até agora, o Município realizou 14 autuações por falta de uso de máscara, sendo 3 para pessoas (R$ 552,71) e 11 para estabelecimentos comerciais (R$ 5.294,38)”, informa o Executivo.