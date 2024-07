Santa Bárbara estuda como integrar transporte urbano ao Corredor Metropolitano

Trecho do Corredor Metropolitano na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prefeito Rafael Piovezan (PL) informou que a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste estuda como integrar o transporte urbano ao traçado subutilizado do Corredor Metropolitano.

Em abril, reportagem do LIBERAL mostrou como a obra milionária do governo estadual que prometia integrar linhas de ônibus entre os municípios da região, com faixa exclusiva, mas levou anos para ser entregue, se tornou ociosa nos trechos entre Americana e Santa Bárbara.

Nas duas cidades, o LIBERAL identificou apenas uma linha de ônibus circulando e estações, que poderiam abrigar até 36 passageiros à espera dos ônibus, totalmente vazias.

Após a reportagem, a prefeitura barbarense liberou o trânsito de veículos na faixa que era exclusiva para ônibus.

O comentário de Rafael sobre o Corredor se deu durante o programa Gold Morning, da rádio Gold (FM 94.7), na última sexta-feira. Questionado sobre a situação do traçado, ele afirmou que, em termos de mobilidade urbana, o ganho para as cidades foi “gigantesco”, assim como para quem tem carro e moto. Já do ponto de vista do transporte coletivo, ele diz ver a situação como um “desafio”.

“Talvez pelo tempo que ele demorou a ser executado, porque a gente falava de Corredor Metropolitano 20 anos atrás, nesta ligação das cidades da Região Metropolitana de Campinas. Quando saiu o Corredor, parece que este modelo de transporte já estava ultrapassado”, comentou. “Se a pessoa financia uma moto, sai mais barato do que pagar a passagem todo dia.”

Trecho do Corredor Metropolitano na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo Rafael, a prefeitura busca alternativas para aproveitar o itinerário na cidade, que tem início pela Avenida São Paulo, no cruzamento com a Avenida da Amizade – limite com Americana –, e vai até o Rodoterminal, na região do Jardim Firenze.

O prefeito barbarense cita, como impasse, uma questão envolvendo os veículos. O embarque e desembarque nas estações do Corredor se dá pelo lado esquerdo dos ônibus. Mas ônibus do transporte urbano, por exemplo, embarcam e desembarcam pelo lado direito.

Piovezan defende ainda que o modelo de transporte público metropolitano seja mais atrativo para os passageiros, já que o formato tradicional perdeu espaço na pandemia e, especialmente, com a popularização do transporte por aplicativo.

“Tem que buscar todas as alternativas para que este transporte seja mais confortável: ar-condicionado, carregador USB, wi-fi, linhas mais frequentes, e buscar um modelo de tarifa que se adeque à situação das pessoas”, sugeriu.

Estação de Transferência da Avenida São Paulo, no Corredor Metropolitano – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Planos da EMTU continuam sem avançar

Em abril, quando o LIBERAL mostrou a ociosidade do Corredor Metropolitano, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo projeto e pela gestão do traçado, afirmou que discutia com a concessionária responsável pelas linhas de ônibus e com as prefeituras “adequações operacionais” no trecho.

Questionada na última sexta-feira sobre se teria havido algum andamento nas discussões, a EMTU informou que as tratativas prosseguem.