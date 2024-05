Santa Bárbara estima orçamento 7,5% maior em 2025

Secretária da Fazenda, Paula Mori explica os valores em audiência pública – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste estima um orçamento de R$ 944,1 milhões para 2025. O montante representa aumento de 7,5% em relação a 2024, que foi de R$ 876 milhões.

Os valores foram apresentados pela secretária de Fazenda, Paula Fernanda Marchesin de Mori, durante audiência pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do município, realizada nesta quinta-feira (9).

As pastas que mais devem receber recursos são Saúde, com R$ 233 milhões, seguida de Educação com R$ 201,9 milhões, DAE (Departamento de Água e Esgoto) com R$ 132,5 milhões, Meio Ambiente (R$ 45 milhões) e Segurança com (R$ 43,5 milhões). Já a despesa com a câmara prevista para o período é de R$ 31,5 milhões.

A LDO é uma das três peças orçamentárias e seu principal objetivo é orientar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública. As outras duas são o PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), que é apreciada e votada na câmara.