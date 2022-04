Santa Bárbara era opção para visita de Bolsonaro, diz Corá

Corá participou de entrevista na Rádio Clube – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A motociata “Acelera para Cristo”, que trouxe o presidente Jair Bolsonaro (PL) para Americana na última sexta-feira, poderia ter tido outro destino: Santa Bárbara d’Oeste. A informação foi confirmada pelo vereador barbarense Felipe Corá (Patriota) nesta segunda-feira, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O parlamentar lembrou que o evento estava programado para acontecer em Campinas, mas foi inviabilizado por limitações burocráticas. Foi quando, na quarta, o vereador recebeu um telefonema de “pessoas ligadas ao presidente”, perguntando se ele conseguiria articular a realização do encerramento da motociata na RPT (Região do Polo Têxtil).

“Eu pensei logo em Santa Bárbara, mas a cidade não tem um espaço que comportasse o evento. Eu até pensei no pátio da Usina Santa Bárbara, mas o local é público. Então, teria que conseguir alvará e uma série de burocracias que inviabilizaria o evento”, explicou Corá. “Foi quando procurei dois amigos de Americana, o Ricardo Molina e o Beto Lahr, que logo de primeira abraçaram a ideia [de receber Bolsonaro no recinto da Festa do Peão, em Americana]”, completou.

Ainda sobre os bastidores do evento que trouxe pela segunda vez um presidente em exercício para Americana na história – o primeiro foi Michel Temer, em 2017 – o parlamentar disse que no mesmo dia, quarta, membros da GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do presidente estiveram em Americana para aprovar o local.