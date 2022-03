Santa Bárbara entra em projeto para reduzir mortes e acidentes

Denominado de Zero Óbito, projeto pretende criar rede de informações para agilizar investigações do Ministério Público do Trabalho

Santa Bárbara d’Oeste será um dos quatro municípios do Estado a participar da fase de testes do Zero Óbito, projeto desenvolvido pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) de Campinas, que tem por objetivos zerar o número de mortes causadas por acidentes de trabalho e reduzir acidentes no ambiente laboral.

As outras três cidades que vão participar do projeto são: Indaiatuba, Limeira e Piracicaba. E ao lado do MPT, a iniciativa está sendo tocada pela DVS-Cerest (Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Trabalho – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) e pela USP (Universidade de São Paulo). A etapa de testes do Zero Óbito, que tem a pretensão de ser aplicado em todo o Estado, deve começar ainda neste semestre.

Na prática, o projeto pretende criar uma rede de informações sobre os acidentes colhidas pelos órgãos de proteção ao trabalho, como Corpo de Bombeiros, Cerests, Vigilância Sanitária e Ministério do Trabalho. A junção desses dados será importante para o MPT conseguir investigar com maior agilidade os acidentes ou óbitos.

“Na forma de trabalho atual, os órgãos que atuam na investigação de acidentes laborais fazem o seu trabalho de forma independente, não trocando informações entre eles desde o início da ocorrência, o que pode prejudicar a análise dos reais fatores que levaram ao acidente, e retardar a sua investigação”, explicou ao LIBERAL o procurador Mário Antônio Gomes, um dos idealizadores do Zero Óbito.

A proposta do projeto é, segundo Mário, “criar um fluxo de informações pelo qual os atores podem interagir imediatamente, permitindo uma resposta mais rápida e efetiva do acidente e fornecendo elementos mais sólidos para o entendimento das causas”.

Para o promotor, o compartilhamento de dados é importante também para a prevenção de futuros acidentes.

Santa Bárbara foi escolhida para receber a fase de teste do Zero Óbito pela proximidade do MPT de Campinas com o Cerest da cidade. Segundo dados do AEAT (Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho), organizados pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o município apresentou, em 2020, 988 acidentes de trabalho e somente um óbito causado por situações desta natureza.