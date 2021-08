Santa Bárbara e Sumaré devem registrar maior temperatura do ano nesta quinta-feira

Termômetros em Santa Bárbara devem chegar a 35,5º C e em Sumaré, a 35,4º C

As cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré devem registrar a maior temperatura do ano nos municípios na tarde desta quinta-feira (26). A previsão das temperaturas foi disponibilizada pelo Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Em Santa Bárbara, a previsão é de que a temperatura chegue na casa do 35,5º C nesta quinta. A maior temperatura registrada na cidade, desde início de janeiro até esta quarta-feira (25), foi de 35,16º C no dia 28 de março.

Já em Sumaré, a máxima deverá ser de 35,4º C também durante o período da tarde. Em 2021, o município registrou a maior temperatura no dia 4 de fevereiro, quando os termômetros chegaram a 34,98º C.

O meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, Bruno Kabke Bainy explicou ao LIBERAL em reportagem publicada na segunda-feira (23) que o aumento na temperatura se dá por conta de uma massa de ar tropical continental que está em uma grande extensão do centro e sudeste do País.

Bruno também alertou para a baixa umidade relativa do ar, marcando entre 15% e 20%. Ele disse que o baixo índice pode causar desconforto nas mucosas e ressecamento na pele. “As mínimas são registradas sempre no período da tarde, que é algo bem baixo. Por isso é importante que as pessoas hidratem as mucosas com soluções fisiológicas e ingiram bastante líquido”, disse Bruno.

CHUVA

A previsão do Cepagri é que as chuvas cheguem em Americana no sábado (28). De acordo com o meteorologista, “de quinta para sexta vamos ter cobertura de nuvens e ventos mais intensos. Temos grande indicativo de chuva no sábado. Por conta disso, as temparaturas ficam mis amenas”, finalizou Bruno.