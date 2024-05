Santa Bárbara e MP se unem em programa de proteção de mulheres vítimas de violência

Ação tem como objetivo fiscalizar as medidas previstas na Lei Maria da Penha no município

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL), protocolou na última segunda-feira (20), na câmara, um projeto de lei que institui o programa “Guardiã Maria da Penha”.

A ação será realizada em parceria com o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e tem o objetivo de proteger mulheres vítimas de violência, fiscalizando as medidas previstas na Lei Maria da Penha.

A iniciativa prevê que a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara tenha uma atuação preventiva e comunitária, sendo que os profissionais envolvidos passarão por cursos de capacitação e aperfeiçoamento.

Entre as diretrizes do projeto estão a prevenção e combate à violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, assim como a responsabilização dos agressores.

Projeto “Guardiã Maria da Penha” foi protocolado na Câmara de Santa Bárbara – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Na prática, o município irá selecionar casos de mulheres agredidas a serem atendidas pelo MP. As vítimas receberão visitas periódicas e acompanhamento da Guarda, que fará, quando necessário, o encaminhamento para serviços de assistência judiciária da DPE-SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo).

Além disso, haverá fiscalização do cumprimento de medidas protetivas e demais penalidades.

Apesar de ainda não ter data prevista para ser implementado, o projeto será coordenado e planejado de forma conjunta.

Participarão do processo as secretarias de Promoção Social, Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município, assim como o próprio MP.

“A violência contra as mulheres é um grave problema social que afeta milhares de brasileiras diariamente e que merece especial atenção”, diz trecho do documento assinado por Piovezan.

“Essas medidas visam não apenas a responsabilização dos agressores, mas o acolhimento e o suporte necessário para que as mulheres possam romper o ciclo de violência”, completou.

Segundo dados do MP, 97% das vítimas de violência não contam com medida protetiva. Das agressões, 45% são motivadas por separação recente ou pedido de rompimento, 30% por ciúme, sentimento de posse ou machismo, enquanto 17% foram originadas por discussão.

Primeira na região

Caso o projeto seja aprovado na câmara, Santa Bárbara será a primeira cidade da RPT (Região do Polo Têxtil) a aderir ao “Guardiã Maria da Penha”. Atualmente, 49 municípios paulistas fazem parte do programa.