Santa Bárbara é condenada por parcelamento de salário

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi condenada em primeira instância pela Justiça do Trabalho por danos morais devido ao parcelamento do salário de um funcionário público. A ação é de junho de 2018 e a sentença foi publicada no dia 7 de fevereiro. A prefeitura deve recorrer da sentença.

Servidores municipais de diferentes setores apontaram ao LIBERAL que as horas extras são pagas depois do 5º dia útil há quase quatro anos. A prática é irregular, de acordo com especialista ouvida pela reportagem. A situação teria se agravado em janeiro deste ano, quando o salário regular (horas normais) passou a ser pago também de forma parcelada, o que gerou uma denúncia do sindicato ao MPT (Ministério Público do Trabalho).

A sentença foi assinada pela juíza do Trabalho Regina Rodrigues Urbano. Ela cita que o autor da ação trabalhista, um funcionário do setor de Obras, alegou que a prefeitura pagava parcelado. “até o quinto dia útil, deposita as horas normais e o DSR (descanso semanal remunerado), e o restante (hora extra) é pago por volta do dia 10/15 de cada mês”, descreveu.

O servidor pediu a indenização alegando que suas contas estavam atrasadas por conta do parcelamento. A juíza ressalta que extratos bancários comprovavam a prática. A prefeitura chegou a argumentar que o funcionário “não comprovou ter sofrido danos”. A juíza não concordou.

“O dano moral é a dor sentida pelo ser humano em seu interior. O arbitramento da indenização leva em consideração o dano causado à vítima, bem como as condições financeiras da empresa, a fim de que a condenação seja um fator educativo ao ofensor, inibindo, assim, a reincidência”, escreveu Regina, que pediu ainda que o MPT seja notificado sobre o caso. O valor da indenização foi fixado em R$ 1 mil. A prefeitura informou que analisa a decisão e “deve recorrer da sentença”.

RELATOS. O LIBERAL entrevistou sete funcionários concursados da prefeitura, de diferentes setores. Sob a condição de anonimato, todos afirmaram que os parcelamentos começaram há quase quatro anos, quando a prefeitura teria deixado de pagar as horas extras junto com o restante do salário.

“O primeiro parcelamento foi em outubro de 2015. Até setembro pagava integral, junto com as horas (extras). Aí em outubro ele parcelou”, afirmou funcionário do aterro sanitário.

A falta de explicações também é uma constante. “Não falam nada, simplesmente querem que o funcionário engula. Tô parcelando, vocês aceitam. Aí você liga no departamento pessoal, eles falam que não tem data para fazer pagamento. Não comunicam porque está pagando parcelado, se é crise, e vão enrolando”, disse um pintor do setor de Trânsito.

Segundo a advogada trabalhista Bernadete de Lourdes Nunes Pais, a hora extra faz parte do salário do servidor e deve ser paga no 5º dia útil, junto com as horas normais. A única possibilidade legal de parcelamento, segundo ela, seria através da assistência do sindicato e anuência dos trabalhadores, mediante aprovação em assembleia. A prefeitura foi questionada sobre os relatos dos servidores, mas não respondeu.