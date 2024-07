Santa Bárbara é a única sem homicídios em 2024 entre cidades de porte semelhante no Estado

Último homicídio em Santa Bárbara foi de mulher cujo corpo foi encontrado em bueiro no Jardim Pérola, em outubro de 2023 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal - 25/10/2023

Um levantamento do LIBERAL em dados da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) mostra que Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade com população na faixa dos 100 mil a 200 mil habitantes no Estado sem nenhum homicídio registrado no primeiro semestre deste ano. É a primeira vez, ainda, que o município não tem um assassinato entre janeiro e junho, ao menos desde 2001, início da série histórica de dados da secretaria.

A análise da reportagem nos dados da SSP considerou as populações apuradas no Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No total, o Estado tem 36 cidades na faixa dos 100 mil a 200 mil habitantes. Santa Bárbara é a mais populosa, com 183.347 moradores.

Os dados disponibilizados pela secretaria mostram os delitos criminais registrados entre janeiro e maio – os dados de junho devem ser atualizados no próximo dia 25. Até maio, entretanto, apenas duas cidades não haviam registrado homicídio – Santa Bárbara e Santana do Parnaíba, município de 154 mil habitantes localizado na Grande São Paulo.

Apuração do LIBERAL, porém, identificou um homicídio ocorrido em Santana do Parnaíba no final de junho – um caso de feminicídio, confirmado pela SSP. Já em Santa Bárbara, o mês de junho continuou sem assassinatos. O último homicídio registrado na cidade ocorreu em outubro, quando o corpo de uma mulher foi encontrado em um bueiro no Jardim Pérola.

O delegado Gabriel Fagundes Toledo Netto, que atua no 2º e no 3º Distrito Policial de Santa Bárbara, disse que o município tem mantido bons índices criminais. “Recentemente, os policiais da cidade receberam um bônus não somente pelo índice zero de homicídio, mas também pela queda de outros indicadores como os de roubos gerais e de veículos, furtos gerais e de veículos”, relata.

Para o delegado, o fato de a cidade não ter homicídios registrados está relacionado a ações efetivas quanto aos esclarecimentos de crimes e ao policiamento ostensivo e preventivo com o apoio da Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal).

“Nosso trabalho em conjunto resulta em uma investigação eficaz, assim como o relacionamento entre as forças de segurança contribui para a queda dos índices criminais”, completou o delegado.

Questionada pelo LIBERAL, a 2ª Companhia da Polícia Militar, que atua em Santa Bárbara, citou a análise e indicadores criminais e o uso de ferramentas de inteligência da PM, que auxiliam no direcionamento e na distribuição do policiamento pela cidade.

Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara, Rômulo Gobbi acrescenta que a área da segurança pública está interligada com as políticas públicas de educação, meio ambiente, saúde, esporte, lazer e promoção social.

“Uma praça mal iluminada pode ser frequentada por usuários de drogas. A partir do momento em que há investimento em iluminação e lazer, o espaço passa a ser frequentado por família. Essa iniciativa faz parte da prevenção primária de segurança. Sem contar que aquele jovem que poderia ser aliciado para o tráfico de drogas, tem uma chance pelo esporte ou educação para um novo horizonte para a sua vida”, explica Gobbi.

Para o secretário, os incrementos logísticos e humanos também fazem a diferença na prevenção dos crimes. “Várias viaturas, novos e potentes armamentos e equipamentos, 236 câmeras de monitoramento fazem com que ocorram melhorias na prevenção de crimes, além de auxiliar na elucidação de delitos, propiciando para Polícia Civil elementos probatórios para identificar autorias. Isso tudo inibe o crime, pois traz a preocupação da punição certa, aliada a união das forças policiais”, completa Gobbi.