Santa Bárbara d’Oeste tem lotação máxima nas UTIs públicas

As UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de Santa Bárbara d’Oeste têm lotação máxima nesta quinta-feira (13). A cidade começou a semana com 88% de ocupação, mas foram registrados aumentos diários até os 100%.

Os leitos com respiradores têm 28% de ocupação, contra 15% na quarta-feira. As enfermarias estão em 42%, contra 46% na quarta. A prefeitura não especifica, no boletim diário, a quantidade de leitos totais e ocupados.

No início de maio, a Secretaria de Saúde barbarense divulgou que possui no total 101 leitos para tratamento da população. Desses, 26 são UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no Hospital Santa Bárbara.

Há ainda 50 leitos no Hospital de Campanha, dos quais 20 contam com respiradores e 30 são leitos clínicos. No pronto-socorro Edison Mano, na região central, são 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos e sete cadeiras médicas.

Duas mortes são confirmadas

A Prefeitura de Santa Bárbara confirmou mais duas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), elevando o total a 504. As vítimas eram um homem de 69 anos e uma mulher de 66. Ambos faleceram em 12 de maio.

Mais 130 novas infecções foram confirmadas, elevando o total de contaminados para 15.200. Entre esses, 14.131 estão recuperados.