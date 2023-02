Santa Bárbara d’Oeste inicia vacinação contra a febre amarela nas UBSs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a vacinação contra a febre amarela para todos os públicos. As doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e é necessário fazer o agendamento nas respectivas unidades, que possuem cronograma próprio.

O esquema vacinal para febre amarela é de uma dose aos nove meses de idade e a segunda dose aos quatro anos, sendo que a partir de cinco anos esta dose é única. No caso das pessoas acima de 60 anos, é necessário que estejam em bom estado de saúde e não apresentem sistema imunológico comprometido, seja por uso de medicamentos ou algum agravo de saúde.

A vacinação foi iniciada após recomendação do Governo do Estado de São Paulo e priorizará a população em geral a partir dos nove meses de idade – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Por fim, o público que deseja viajar para o exterior ou para áreas de risco (locais que possuem a indicação da vacinação) deve tomar a dose com dez dias de antecedência.

A vacina contra a febre amarela é contraindicada em pessoas com histórico de alergia a ovo e derivados, gestantes, mulheres amamentando, menores de nove meses e portadores de alguma enfermidade ou fazendo uso de alguma medicação imunossupressora.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao comparecer à UBS, a pessoa deve estar munida de documento com foto, comprovante de endereço, cartão SUS e carteira de vacinação.

A vacinação foi iniciada após recomendação do Governo do Estado de São Paulo e priorizará a população que ainda não foi vacinada ou quem não completou o esquema vacinal de duas doses.

Confira as UBSs em Santa Bárbara que estão aplicando a vacina:

UBS do São Francisco | Segunda e quarta-feira | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

UBS Regional Zona Sul | Segunda, quarta e sexta-feira | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

UBS da Cidade Nova | Segunda a sexta-feira | Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

UBS do Mollon | Segunda, quarta e sexta-feira | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

UBS do Jardim Esmeralda | Segunda, quarta e sexta-feira | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

UBS do Jardim Europa | Segunda, quarta e sexta-feira | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

UBS do São Fernando | Terça e quinta-feira | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

UBS do 31 de Março | Segunda e quarta-feira | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

UBS do Jardim Laudissi/Romano | Segunda, quarta e sexta-feira | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

UBS do Cruzeiro do Sul | Terça-feira | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Segunda, quarta e sexta-feira | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

UBS do Planalto do Sol 2 | Terça e quinta-feira | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798.