Santa Bárbara d’Oeste diz que zerou demanda por quatro exames

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste divulgou que zerou a demanda de quatro tipos de exames. A pasta também divulgou que nas próximas semanas vai dar início a um programa que vai realizar 30 mil procedimentos, chamado “Seu Exame”.

Nas próximas semanas, município dará início ao programa “Seu Exame” – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo a prefeitura, foram realizados 1.437 exames de espirometria, retossigmoidoscopia, mapeamento de retina adulto e urodinâmica, zerando as filas. O município foi questionado, mas não informou a fila individual de cada um.

A ação foi possível em função do Novo Centro de Exames e Diagnósticos, entregue no fim de 2020, e por meio de serviços contratados e referenciados no Estado. No início do ano já havia sido zerada a fila de espera de outros 11 tipos de exames.

Com um investimento de R$ 3 milhões, o programa oferecerá procedimentos de diversas especialidades médicas em clínicas credenciadas.

Estarão disponíveis ultrassonografias de diversos tipos, ecocardiografias, endoscopias, colonoscopias, eletroneuromiografias, Doppler Vascular-Neuro, exames otoneurológicos, eletroencefalogramas adulto e infantil, entre outros exames.