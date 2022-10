Santa Bárbara divulga principais atrações da Feira das Nações

Feira será realizada nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (7) as atrações principais da 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz. Foram confirmadas as atrações de renome nacional Enok Virgulino com Orquestra Sanfônica de Americana, Família Lima e Gian e Giovani com Orquestra Barbarense de Violas. A Feira será realizada nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Cervejaria 3 Américas, rádio oficial Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações por meio da cultura e da arte regional, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

“Nós temos a possibilidade de fazer eventos cada vez mais especiais e melhores, com atrações que agregam para nossa cidade. Santa Bárbara se tornou referência em eventos bem organizados. Somente neste ano na Usina Santa Bárbara tivemos o Santa Bárbara Rock Fest e Festival de Veículos Antigos com grande sucesso”, pontuou o prefeito Rafael Piovezan. “A Feira das Nações é muito especial na história da nossa cidade e convido para mais uma edição com o melhor da gastronomia das nossas entidades e, além dos shows principais, também as apresentações dos artistas de SBO e da região”, complementou.

Além das atrações, a Feira das Nações de Santa Bárbara é conhecida pela excelência gastronômica composta por entidades assistenciais do Município e contará, neste ano, com as delícias dos países: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Marrocos, México e Portugal.

Sobre as atrações principais:

Enok Virgulino

Sanfoneiro, cantor e um dos artistas mais renomados do forró, a história de Enok está ligada à história do Trio Virgulino, que teve início em 1980 quando se juntou ao seu irmão Jaime e com o artista Adelmo, formando o conjunto. No fim de 1982, o integrante Jaime voltou para seu estado de origem e no lugar dele passou a integrar o trio um amigo de infância de Enok, o Roberto. Em 2022, o sanfoneiro lança o álbum “Enok Virgulino Convida”, com artistas reconhecidos e que tiveram um papel importante na carreira dele, entre eles, Gilberto Gil, Chico César, Mariana Aydar, Mestrinho, Tato Falamansa e Geraldo Azevedo.

Enok – Foto: Divulgação

Orquestra Sanfônica de Americana

Constituído por músicos iniciantes, amadores e profissionais, é um grupo de sanfoneiros e outros músicos de modalidades distintas, como guitarra, zabumba, viola e outros, que surgiu em setembro de 2021, por meio da iniciativa de José Antônio Linguanoto. O sucesso do trabalho desenvolvido pela Orquestra Sanfônica é tamanho que já conta com uma agenda agitada de apresentações por todo o Estado de São Paulo. A Orquestra realizou cerca de 20 apresentações dentro de apenas um ano.

Orquestra sanfônica – Foto: Divulgação

Família Lima

Formado em 1994 e com nove discos e quatro DVDs lançados, o grupo Família Lima já vendeu mais de um milhão de cópias e se apresentou nas mais importantes casas de shows do Brasil, além de mais de 13 países, dentre eles, Estados Unidos, Áustria, França, Espanha, Alemanha e Vaticano, este último, inclusive, para o Papa João Paulo II, com um público de 500 mil pessoas. A Família lima se apresenta no palco com Lucas Lima (violino, guitarra e voz), Amon Lima (violino), Moisés Lima (cello e contrabaixo), Allen Lima (teclados) e Marcell Cardoso (bateria).

Família Lima – Foto: Divulgação

Gian & Giovani

Uma das duplas de música sertaneja mais consagradas do Brasil, os irmãos Gian & Giovani iniciaram carreira ainda na década de 80. Os cantores venderam mais de 10 milhões de discos e apresentaram seus maiores sucessos, entre eles, “Nem dormindo consigo te esquecer”, “Olha amor”, “1, 2, 3”, “Eu busco uma estrela”, “Mil corações” e “O grande amor da minha vida (Convite de Casamento)”, em todo país e em turnês internacionais. Nas principais plataformas digitais, a dupla ultrapassa a marca de 1 milhão de ouvintes mensais.

Gian e Giovani – Foto: Divulgação

Orquestra Barbarense de Violas

A Orquestra Barbarense de Violas foi fundada em 20 de outubro de 2001 e tem como principal característica a música sertaneja raiz. O grupo é composto basicamente por violões e violas, contando com instrumentos complementares, como contrabaixo, percussão e teclado. Com três CDs gravados e 1 DVD, além do reconhecimento como “Utilidade Pública”, o grupo se apresenta em diversos tipos de evento, ressaltando a música raiz, sempre aclamada por um público cativo, buscando também remeter aos velhos tempos com as canções que fazem parte da história nacional. Desde 2017 realiza o Encontro de Orquestras de Violas de Santa Bárbara d’Oeste.

Orquestra Barbarense de Violas – Foto: Divulgação

Serviço: 30ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 11 de novembro, sexta-feira, às 22h30

Orquestra Sanfônica de Americana com participação especial de Enok Virgulino (música instrumental)

Dia 12 de novembro, sábado, às 22h30

Família Lima (música instrumental)

Dia 13 de novembro, domingo, às 20h30

Orquestra Barbarense de Violas com participação especial de Gian e Giovani

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita